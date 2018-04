Trump spet znižuje tečaje na borzah v Evropi

London, 6. aprila - Po visoki četrtkovi rasti so se tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi danes spet obrnili navzdol. Če so se vlagatelji v četrtek z olajšanjem odzvali na razbremenitev napetosti v trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko, pa zadnja dejanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa kažejo, da se utegne spor še zaostriti.