Rokopis Mozartovega Rekviema razstavljen na Dunaju

Dunaj, 7. aprila - V sklopu razstavnega projekta Zakladnica znanja, ki so ga v Avstrijski narodni knjižnici na Dunaju pripravili ob 650. jubileju, je do konca aprila na ogled rokopis Rekviema avstrijskega skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Gre za enega najpomembnejših skladateljskih rokopisov na svetu, ki ostaja ovit v tančico skrivnosti in legend.