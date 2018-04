Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 6. aprila - Nevarnost snežnih plazov je večinoma zmerna, druge stopnje, čez dan se zaradi vpliva sonca na prisojnih pobočjih poveča in je znatna, tretje stopnje. Ponoči sneg pomrzne in je bolj stabilen, čez dan pa se na osončenih legah zmehča in posledično labilizira, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.