Protestniki na Slovaškem po umoru novinarja zahtevali odhod direktorja policije

Bratislava, 6. aprila - Na Slovaškem so poldrugi mesec po umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka v četrtek zvečer potekali novi množični protesti, ki se jih je udeležilo več deset tisoč ljudi. Demonstranti v Bratislavi in številnih drugih mestih po državi so zahtevali razjasnitev umora ter odstop direktorja policije Tiborja Gašparja, poročajo tuje tiskovne agencije.