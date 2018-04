Z intenzivnim delom na šolah do lažjih šolskih torb

Maribor, 6. aprila - V mariborskem Društvu IndiJanez, ki si prizadeva osnovnošolcem olajšati breme šolskih torb, so po vrsti javnih akcij tehtanja šolskih torb in predstavitev v letošnjem šolskem letu začeli še z izvajanjem pilotskega projekta intenzivnega dela z otroki, starši, strokovnimi delavci in učitelji na šoli. Ta že kaže prve pozitivne rezultate.