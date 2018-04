Mladina: Filipa Drugega meč (6. 4.)

Ljubljana, 6. aprila - V Slovenijo novica o nastajajoči trši politiki stare Evrope do vzhodnoevropskih držav še ni prišla - a očitno je, da imajo vse bolj skrajnih politikov z vzhoda v Bruslju, Berlinu in Parizu dovolj. Režimi na Poljskem, Madžarskem in drugod postajajo po dejanski zavezanosti demokraciji namreč vse bolj podobni ruskemu, piše Grega Repovž v Mladini.