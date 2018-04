Uveljavljanje pravic pri starševskem varstvu bo bolj enostavno

Ljubljana, 6. aprila - V informacijskem sistemu centrov za socialno delo (CSD) bo od danes vzpostavljena avtomatska povezava med centri in Finančno upravo RS (Furs) glede pridobivanja podatkov o plačah oz. osnovah, od katerih so obračunani prispevki za starševsko varstvo, je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti navedlo na spletni strani.