Newyorške borze že tretjič zapored pozitivno

New York, 5. aprila - Newyorške borze so tretji dan zapored trgovanje sklenile v zelenih številkah. Analitiki ocenjujejo, da so se vlagatelji otresli skrbi, povezanih z zaostrovanjem groženj med ZDA in Kitajsko na področju medsebojne trgovine. Investitorje je spodbudil tudi optimizem glede dobičkov v naslednjem četrtletju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.