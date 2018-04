Dnevnik: Začetniške napake (6. 4.)

Ljubljana, 5. aprila - Posameznik, ki potrebuje operacijo žolčnih kamnov in je na napotnici dobil oznako "redno", bo v UKC Ljubljana na vrsti naslednji dan ali pa po letu in pol. Napovedi so odvisne od tega, katero spletno stran gleda. Leto dni po izenačevanju elektronske napotnice z običajno se morajo bolniki še vedno zanašati na telefon, piše Nina Knavs v Dnevniku.