Palma de Mallorca, 5. aprila - V Palmi na španskem otoku Mallorca so se nadaljevali finalni plovi v regati za pokal princese Sofie. Dekleta v olimpijskem dvosedu 470 so odjadrala naslednja dva finalna plova, Slovenki Tina Mrak in Veronika Macarol (JK Pirat) pa sta napredovali na skupno šesto mesto.