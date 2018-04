Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 4.)

Ljubljana, 5. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da se solastnika Nuklearne elektrarne Krško (Nek) hrvaško podjetje Hrvaško elektrogospodarstvo (Hep) in slovenska družba Gen Energija za zdaj še nista uspeli dogovoriti o podaljšanju mandata dosedanjemu predsedniku uprave Stanetu Rožmanu za pet let.