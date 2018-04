Mladi nogometaši na EP do 17 let z Norveško, Portugalsko in Švedsko

Ljubljana, 5. aprila - Slovenska nogometna reprezentanca do 17 let, ki se je nedavno uvrstila na evropsko prvenstvo v tej starostni kategoriji, je danes dobila tekmece v predtekmovanju. Kot so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije, bodo Slovenci igrali z reprezentancami Norveške, Portugalske in Švedske v predtekmovalni skupini B.