Primorske novice: Škofije kot politično bojišče (6. 4.)

Koper, 5. aprila - Na Škofijah so argumenti na obeh bregovih, torej pri zagovornikih energetske sanacije stare šole in privržencih zamisli o novogradnji na drugi lokaciji, vredni razmisleka. Koprska občina je z obnovo in energetsko sanacijo 13 šol dokazala, da so takšne naložbe smiselne tako s tehničnega kot finančnega vidika, piše Nataša Hlaj v Primorskih novicah.