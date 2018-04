Ponudbe za zemljišča v Podutiku in Rožni dolini za DUTB niso bile sprejemljive

Ljubljana, 6. aprila - Ponudbe, ki so v okviru javnega vabila prispele za zemljišča v lasti DUTB v Rožni dolini in Podutiku v Ljubljani, niso bile sprejemljive, so STA povedali v DUTB. Zemljišča v Rožni dolini so naprodaj za skupno sedem milijonov evrov brez davka, zemljišče v Podutiku za 6,6 milijona evrov brez davka.