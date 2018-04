Indija bankam prepovedala transakcije s kriptovalutami

New Delhi, 5. aprila - Indijska centralna banka je danes entitetam pod svojim nadzorom prepovedala sodelovanje s posamezniki oziroma podjetji, ki trgujejo s kriptovalutami. Tiste banke, ki so že v tovrstnem odnosu, morajo delovanje s to odločitvijo uskladiti v treh mesecih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.