Na Hrvaškem do oktobra več kot 70 novih letalskih povezav

Zagreb, 7. aprila - Hrvaška bo do konca oktobra uvedla več kot 70 novih rednih letalskih povezav, medtem ko se bo skupno število letov prek hrvaških letališč letos v primerjavi z letom 2017 povečalo za 15 odstotkov, so sporočili iz hrvaške turistične skupnosti (HTZ). Največ novih letalskih linij bodo uvedli v Splitu, Dubrovniku in Zagrebu.