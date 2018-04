V Pavlovi hiši odpirajo razstavo na temo prve svetovne vojne

Radgona, 6. aprila - V Pavlovi hiši v avstrijski Potrni pri Radgoni bodo popoldne odprli razstavo z naslovom Ko nasilje povzroča molčanje - se moramo motiti. Projekt združuje štiri različne razstave iz Slovenije in Avstrije ter prikaže različne institucionalne, umetniške, nacionalne in znanstvene poglede na pojav prve svetovne vojne. Na ogled bo do 14. julija.