Občina zaenkrat umaknila odškodninski zahtevek do nekdanjega upravljavca Pohorske vzpenjače

Maribor, 5. aprila - V nadaljevanju sojenja nekdanjima vodilnima v Športnem centru (ŠC) Pohorje in Smučarskem klubu (SK) Branik Dragu Rataju in Srečku Jesenšku zaradi domnevne poslovne goljufije so danes na mariborskem sodišču ponovno zaslišali občinsko uslužbenko Marijo Tanacek. Ta je povedala, da je občina zaenkrat umaknila odškodninski zahtevek do omenjenih družb.