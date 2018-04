Na strateški konferenci elektrodistribucije tudi o izzivih

Ljubljana, 5. aprila - Pred elektrodistributerji, to so Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska, so številni izzivi. Med temi so prilagoditev omrežja novim trendom v smeri pametnih omrežij in s tem povezane investicije ter povečanje učinkovite rabe energije med uporabniki, so pojasnili na današnji strateški konferenci.