Izgubljeno psičko vodnico slepih našli v Lescah

Radovljica, 5. aprila - Psičko vodnico za slepe in slabovidne osebe, ki se je danes izgubila v Radovljici, so po informacijah občanke našli v Lescah. Psičko so policisti pri njej tudi že prevzeli in jo odpeljali do skrbnice, so sporočili s Policijske uprave Kranj, kjer se klicateljem zahvaljujejo za vse informacije.