Indeks SBI TOP dan zaključil skoraj na izhodišču

Ljubljana, 5. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je današnje trgovanje sklenil skoraj na izhodišču, promet pa je dosegel 2,24 milijona evrov. Med delnicami indeksa so bile najprometnejše delnice Krke, ki so se podražile za 0,35 odstotka. Ob skromnem prometu so sicer največ pridobile delnice KD Group, največ pa izgubile delnice Uniorja.