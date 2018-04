Katičeva z obiskom nacionalne garde Kolorada počastila 25 let sodelovanja

Denver, 5. aprila - Obrambna ministrica Andreja Katič je v okviru obiska v ZDA, ki ga je začela v ponedeljek, obiskala Denver, kjer so med drugim skupaj zaznamovali 25 let sodelovanja med Slovensko vojsko in nacionalno gardo Kolorada. Katičeva obisk zaključuje v petek, ko jo bo v Pentagonu gostil ameriški obrambni minister James Mattis.