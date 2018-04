Počivalšek poziva direktorja AVK Matvoza k odstopu

Ljubljana, 5. aprila - Potem ko je upravno sodišče odločilo, da je bilo imenovanje direktorja AVK Andreja Matvoza nezakonito, in je vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo za revizijo postopka imenovanja, gospodarski minister Zdravko Počivalšek poziva Matvoza k odstopu. A na vrhovnem sodišču so povedali, da so o tem odločali dvakrat in v drugo revizijo postopka dopustili.