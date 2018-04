V Radovljici iščejo izgubljeno psičko vodnico slepih

Radovljica, 5. aprila - V Radovljici se je danes izgubila psička vodnica za slepe in slabovidne osebe. Psička je pasme labradorec, bele oziroma svetle barve. Policisti pozivajo vse, ki bi jo videli, naj podatke čim prej sporočijo na interventno številko 113.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je psička ušla okoli 13.30, ko se je ustrašila drugega psa. Stara je deset let, na sebi pa ima oprsnico z oznako za vodnika za slepe osebe. Nazadnje so jo opazili na Kranjski cesti pri trgovini Meta.