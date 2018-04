Kobal brez vladnega soglasja k imenovanju za direktorja Fiha

Ljubljana, 5. aprila - Vlada danes ni izdala soglasja k imenovanju Gregorja Kobala za direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho). Milivoja Dolščaka pa je vlada na njegovo željo razrešila s položaja glavnega inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).