Pri Mladinski knjigi štiri novosti za otroke in mladino

Ljubljana, 5. aprila - Pri založbi Mladinska knjiga so izšle štiri novosti za otroke in mladino. Lila Prap je ustvarila slikanico Zmaji?!, v Hiši norčij so ujeti verzi Jelene Isak Kres in ilustracije Jelke Reichman. Petelinček Kratkorepec prinaša živalske ljudske zgodbe iz Bolgarije, v prevodu Nade Grošelj pa je izšlo delo Vsi mi otroci iz Hrupnega Astrid Lindgren.