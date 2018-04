V muzeju v Washingtonu replika hotelske sobe iz filma Odiseja 2001

Washington, 6. aprila - V Nacionalnem aeronavtičnem muzeju bodo letošnjo 50-letnico kultnega filma Odiseja 2001 ameriškega režiserja Stanleyja Kubricka med drugim obeležili z repliko futuristične hotelske sobe v neoklasicističnem slogu, ki jo je mogoče videti v omenjenem filmu. Instalacijo so naslovili The Barmecide Feast, na ogled bo od 8. aprila do 28. maja.