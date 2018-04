Vlada pripravila predlog novega zakona o varstvu osebnih podatkov

Ljubljana, 5. aprila - Vlada je pripravila predlog novega zakona o varstvu osebnih podatkov in ga pošilja v obravnavo DZ po nujnem postopku. Predlog zakona sistemsko na novo ureja pravice, obveznosti, postopke, nadzorne pristojnosti in druga vprašanja obdelave ter varstva osebnih podatkov in pomeni izvajanje pravic oz. obveznosti iz evropske uredbe o varstvu podatkov.