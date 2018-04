Prometna napoved do 13. aprila

Ljubljana, 5. aprila - V petek in soboto, predvsem ob lepem vremenu, je pričakovati povečan promet iz urbanih središč proti turističnim krajem, v nedeljo pa v obratni smeri. V nedeljo se lahko promet nekoliko poveča tudi zaradi konca počitnic v Švici in na Hrvaškem. Možne so občasne zgostitve na mejnih prehodih s Hrvaško, so sporočili s prometnoinformacijskega centra.