T. i. tretji blok želi preseči delitve na leve in desne

Ljubljana, 5. aprila - Stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, Oljka, Združeni zeleni in Glas žensk Slovenije, Društvo Mladih za Slovenijo ter Iniciativa Mladi in upokojenci za nova delovna mesta so podpisali dogovor o skupnem nastopu na volitvah. Kot je na novinarski konferenci povedal Čuš, želijo predstavljati t. i. tretji blok, katerega cilj je priti v vlado.