V dveh tovornih vozilih se je skrivalo 11 prebežnikov

Obrežje, 5. aprila - Mejna policija je na mejnem prehodu Obrežje v sredo odkrila 11 prebežnikov, državljanov Iraka in Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Letos so na Obrežju pri mejni kontroli odkrili že 60 tujcev, ki so se skrivali v tovornih vozilih, v celotnem lanskem letu pa 136.