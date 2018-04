Manchester City in Tinder narejena drug za drugega

London, 5. aprila - Angleški nogometni velikan Manchester City je danes obelodanil pokroviteljski dogovor s Tinderjem, aplikacijo za spoznavanje in zmenke. Priljubljena aplikacija bo sponzorirala moško in žensko ekipo Cityja ter tudi sestrski klub New York City, ki igra v ameriški ligi MLS. Šlo naj bi za večmilijonski dogovor, dodajajo angleški mediji.