V Zagrebu danes začetek 14. anarhističnega knjižnega sejma

Zagreb, 6. aprila - V zagrebškem avtonomnem centru Medika se danes začenja 14. anarhistični knjižni sejem, ki bo na stojnicah ponujal publikacije, povezane z anarhizmom in sorodnimi idejami. Letos se predstavljajo založniki iz približno desetih držav, do nedelje pa se bodo v sklopu sejma zvrstila še različna srečanja ter razprave o anarhističnem gibanju in družbi.