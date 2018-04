V Bitnjah tujec hodil po hišah in prosjačil

Kranj, 5. aprila - Kranjski policisti so v sredo opoldan v Bitnjah obravnavali državljana Romunije, ki je hodil po hišah in prosjačil za denar. Proti Romunu so policisti uvedli prekrškovni postopek in ga oglobili zaradi vsiljivega beračenja. Ljudi pa opozarjajo, da so motiv v takšnih primerih lahko tudi drzne tatvine iz stanovanj in hiš.