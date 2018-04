Začetek serijske proizvodnje lebdečih gramofonov

Nova Gorica, 7. aprila - V podjetju Mag-Lev Audio so po uspešnih kampanjah na platformah Kickstarter in Indie Gogo, na katerih so zbrali preko 800.000 evrov, zagnali proizvodnjo edinih lebdečih gramofonov na svetu. Proizvodnja je stekla v najetih prostorih v Novi Gorici, novo priložnost in zaposlitev je ob tem dobilo 12 ljudi. Zdaj jih je v podjetju zaposlenih že 20.