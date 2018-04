Nemški znanstvenik na Antarktiki pridelal zelenjavo

Bremen, 5. aprila - Nemški znanstvenik je na polarni raziskovalni postaji na Antarktiki pridelal 3,6 kilograma solate, 18 kumar in 70 redkvic. Podvig mu je uspel v posebnem rastlinjaku brez zemlje, dnevne svetlobe in pesticidov, njegove ugotovitve pa bi lahko koristile astronavtom ob morebitnih prihodnjih misijah na Mars in Luno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.