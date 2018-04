SBI TOP zaenkrat ob petino odstotka

Ljubljana, 5. aprila - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP do 11.30 izgubil 0,20 odstotka vrednosti. Indeks pod gladino potiskajo delnice Telekoma Slovenije in Petrola. Večina delnic je sicer ostala na izhodiščni ravni, v zeleno so v prvi kotaciji obarvane le Krkine delnice, po katerih je bilo v dopoldanskem času tudi največ povpraševanja.