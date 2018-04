Zgodaj zjutraj zagorelo stanovanje na Bledu

Bled, 5. aprila - Na Alpski cesti na Bledu je danes zjutraj zagorelo pritlično stanovanje v bloku. Požar, ki je poškodoval stanovanje, so gasilci pogasili, iz bloka pa so skupaj s policisti evakuirali okoli 30 oseb. Tri osebe, ki so bile v času požara v stanovanju, so odpeljali na zdravniški pregled. Pri evakuaciji se je poškodoval tudi policist.