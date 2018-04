Policija išče očividce sredinega jutranjega bega voznika citroena po Črnučah

Ljubljana, 5. aprila - Bežigrajski policisti so v sredo pri nadzoru prometa skušali ustaviti voznika citroena. Ta je namesto, da bi ustavil, vožnjo še pospešil. Med begom je v križišču zapeljal v rdečo luč in povzročil prometno nesrečo z materialno škodo. Nato je zapeljal v bližnje garaže, kjer so ga policisti ujeli. Policija zdaj išče očividce.