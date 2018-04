Policija preiskuje napad Liverpoolovih navijačev na avtobus Cityja

Liverpool, 5. aprila - Britanska policija je po sredini prvi tekmi četrtfinala lige prvakov med Liverpoolom in Manchester Cityjem pod drobnogled vzela navijaški napad na avtobus gostov. Privrženci rdečih iz Liverpoola so na prevozno sredstvo Cityja, ki je prišel na stadion Anfield, metali različne predmete, prižigali dimne bombe in ga močno poškodovali.