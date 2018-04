SDS za izredno sejo o migracijah in odstop Slovenije od begunskih kvot

Ljubljana, 5. aprila - V poslanski skupini SDS zahtevajo sklic izredne seje DZ, na kateri bi razpravljali o predlogu SDS, naj Slovenija odstopi od evropskih begunskih kvot in prepreči zlorabe pravice do mednarodne zaščite. Kot je danes pojasnil poslanec SDS Branko Grims, imajo že zbranih dovolj poslanskih podpisov podpore in bodo zahtevo vložili v kratkem.