Vlagatelji na evropskih borzah po ugodnih nakupih

Frankfurt/Pariz/London, 5. aprila - Vlagatelji na evropskih borzah so danes pograbili priložnost ugodnih nakupov, potem ko so se v zadnjih dneh delnice v luči zaostrovanja trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko cenile. Osrednji indeksi pridobivajo po poldrugi odstotek, tečaj evra pa se je zasidral pod mejo 1,23 dolarja.