V New Yorku nemiri po smrti temnopoltega moškega

New York, 5. aprila - Policija je v newyorškem Brooklynu v sredo ubila temnopoltega moškega, ki je proti njim meril s cevjo, ki so jo policisti zamenjali za orožje. Po njegovi smrti so se na območju zbrali jezni protestniki, ki so kritizirali ravnanje policije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.