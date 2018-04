V ZDA obeležili 50. obletnico smrt Martina Luthra Kinga mlajšega

Memphis, 5. aprila - V ZDA, kjer je rasno in razredno razslojevanje še vedno prisotno, so v sredo z zvonjenjem in spominskimi slovesnostmi obeležili 50. obletnico smrti borca za človekove pravice Martina Luthra Kinga mlajšega. V Memphisu, kjer je pred 50-leti belopolti skrajnež ustrelil takrat 39-letnega Luthra Kinga mlajšega, se je zbralo na tisoče ljudi.