Gerbičeva nagrajenca za življenjsko delo Jasmina Pogačnik in Matjaž Drevenšek

Cerknica, 5. aprila - V Kulturnem domu Cerknica so v sredo podelili nagrade in priznanja Frana Gerbiča. Prejemnika Gerbičeve nagrade za življenjsko delo ter izjemne dosežke v glasbeni vzgoji in izobraževanju sta učiteljica klavirja in korepetitorica na Glasbeni šoli Kranj Jasmina Pogačnik ter saksofonist, profesor in prodekan na Akademiji za glasbo Matjaž Drevenšek.