Goran Dragić počival za končnico, Miami do zmage

Atlanta, 5. aprila - Košarkarji Miami Heat, ki so se že uvrstili v končnico severnoameriške lige NBA, so gostovali pri Atlanta Hawks in visoko zmagali s 115:86. Trener Erik Spoelstra je dan po odločilni tekmi za končnico odpočil zvezdnike Gorana Dragića, Dwyana Wada in James Johnsona, zato pa se je izkazal Kelly Olynyk, ki je v drugem polčasu zadel pet od šestih trojk.