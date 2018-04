Delo: Vse poti vodijo v Rim, tudi plinske (5. 4.)

Ljubljana, 5. aprila - Že več kot 20 let so stari načrti plinske povezave Madžarske z Italijo skozi Slovenijo. Do zdaj je te načrte vedno sprožil ruski Gazprom in vedno so bili to projekti enosmerne povezave, pri čemer je bila Italija na koncu jamstvo polnega pretoka. A kaj, ko Italija v take projekte ni privolila, v Delu piše Borut Tavčar.