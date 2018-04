Singapur, 5. aprila - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale, potem ko so v ZDA objavili podatke o nepričakovanem padcu zalog. Podatki ameriške vlade namreč kažejo, da so zaloge nafte v ZDA prejšnji teden upadle za 4,6 milijona sodov na 425,3 milijona sodov.