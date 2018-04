Levica zahteva nov sklic OZP glede Palestine

Ljubljana, 4. aprila - Poslanska skupina Levice je na predsednika državnega zbora Milana Brgleza naslovila poziv za ponoven sklic seje parlamentarnega odbora za zunanjo politiko (OZP), na kateri bi obravnavali predlog za priznanje Palestine kot samostojne in neodvisne države. Sejo naj bi izvedli še do petkove izredne seje DZ na to temo.