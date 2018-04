New York, 4. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje, kljub temu da se je dan zaradi trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko začel nespodbudno, vendarle končale v zelenem. Kot poroča AFP, se je namreč med vlagatelji zmanjšala skrb glede zaostrovanja trgovinskih odnosov med Kitajsko in ZDA.